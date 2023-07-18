İYİ parti'den Azerbaycan'a KKTC çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bakü’de katıldığı toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıması için Azerbaycan’a çağrı yaptı. Zorlu, “Milletimizin sesi olarak sizlerden ricamız; bu tanınma sürecinin hızlandırılıp bir an önce sonuçlandırılmasını umut ediyoruz. Böylelikle bu adım, Türk dünyasına büyük bir cesaret vererek başka ülkelerce tanınma sürecine çarpan etkisi yapacaktır” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, bugün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bazı temaslarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret eden Komisyon Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki komisyon üyeleri, sonrasın da Başbakan Ali Asadov ile bir araya geldi.

Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'nda Türk ve Azerbaycan şehitlerinin mezarlarını ziyaret eden Komisyon üyeleri, sonrasında Parlamentolar Arası Komisyon üyeleriyle bir toplantı yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, heyetler arası görüşmede şunları söyledi:

“2007 yılında Azerbaycan’dan bir uçuş seferi olmuştu ve o zamanlarda büyük tartışmalar olmuştu. O zaman ilk röportajı ben yapmıştım, bütün Türkiye’ye Azerbaycan’ın neden KKTC’yi tanımadığı ben anlatmıştım."

TANINMA SÜRECİNİN HIZLANDIRILIP BİR AN ÖNCE SONUÇLANDIRILMASINI UMUT EDİYORUZ

Aradan çok uzun yıllar geçti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin çok önemli bir noktaya geldi. Neredeyse Azerbaycan’ın Karabağ sorununu çözülmek üzere. Milletimizin sesi olarak sizlerden ricamız; bu tanınma sürecinin hızlandırılıp bir an önce sonuçlandırılmasını umut ediyoruz. Böylelikle bu adım, Türk dünyasına büyük bir cesaret vererek başka ülkelerce tanınma sürecine çarpan etkisi yapacaktır.”

AZERBAYCAN KKTC’Yİ NEDEN TANIMIYORDU?

Azerbaycan'ın ülkeyi tanımamasındaki başlıca neden, Ermenistan ile yapılan Karabağ Savaşı sonunda Azerbaycan topraklarının %20'sinin işgal edilmesiydi. Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması işgal altındaki topraklarının üzerinde kurulan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması olasılığını taşımaktaydı.

Eski Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Hasanov yıllar önce Azerbaycan'ın KKTC’yi tanımamasının sebebini şu sözlerle anlatmıştı.

“Türkiye’nin Kıbrıs’ı tanımamızı beklemeye hakkı var. Biz bunu anlıyoruz. Sanmayın ki Kıbrıs bize göre sizden az önemlidir. Sizin devletinizi yönetenler şunu çok iyi bilirki bugün bir tek Azerbaycan Kuzey Kıbrıs’ı tanırsa, 15 devlet Dağlık-Karabağ tanıyacak. Bunu koyun terazinin gözüne. Türkiye onu istemez.” Sözleriyle belirtmişti.

Fakat artık dağlık Karabağ resmen Azerbaycan topraklarına katıldı. Bunun sonucunda ise İyi parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Azerbaycanın KKTC’yi tanıması gerektiğini net bir dille ifade etti.