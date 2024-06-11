İYİ Parti’den iki milletvekili AKP’ye geçmeye hazırlanıyor. Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor

Düzenleme: Kaynak: Kısa Dalga
İYİ Parti’den iki milletvekili AKP’ye geçmeye hazırlanıyor. Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener arasında gerçekleşen görüşmenin ardından parti içinde ipler gerildi. Parti içinden alınan son kulislere göre, İYİ Partili iki milletvekili, AKP'ye geçmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşme sonrası siyasi arenada tansiyon yükseldi.

Parti kulislerinde bir çok iddia dolanırken, İYİ Parti’den iki milletvekilinin AKP’ye geçiş yapacağı iddiaları da gündeme geldi.

Kısa Dalga’dan Berna Can’ın İYİ Parti kulislerine dayandırdığı habere göre, İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcılığı yapmış olan İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel'in AKP'ye katılmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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Ahmet Ersagun Yücel

Parti kaynakları, Yücel'in AKP'den haber beklediğini ve AKP grup toplantısında Ünal Karaman ile birlikte partiye katılmasının ve rozetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılmasının beklendiğini konuşuluyor.

DİĞER İSİM DE GÜRBAN

AKP'ye geçeceği konuşulan diğer isim ise İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban. Gürban’ın milletvekili seçimleri sırasında DP'den aday olmak istediği, ancak Meral Akşener ile yaptığı görüşme sonrası İYİ Parti’ye katıldığı ve Gaziantep’ten milletvekili seçildiği biliniyor.

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Mehmet Mustafa Gürban

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