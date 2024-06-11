Sinan Oğan TOKİ’den malikaneye nasıl geçti. Eski komşusu açıkladı

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan, son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert eleştirileriyle dikkatleri üzerine çekti. Oğan, partisinin il başkanlığı açılışlarında yaptığı konuşmalarda, CHP liderini hedef almıştı.

Oğan, yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye'de siyasetin neslini değiştirmeye geldik. İsmimiz Türkiye İttifakı Partisi'dir. Bu isim Türkiye İttifakı Partililerin ve Türk milletinin bulduğu isimdir ama son dönemde başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel partimizin adını kullanıyor çünkü görüyorlar" ifadelerini kullandı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nı destekleyen Sinan Oğan hakkında her geçen gün yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

"SİNAN OĞAN BENİM TOKİ'DEN KOMŞUMDU"

Oğan’ın TOKİ’den eski komşusu olduğunu söyleyen Gazeteci Bülent Aydemir dikkat çeken iddiaları ortaya attı.

Aydemir, "Sinan Oğan'a evini değiştiren, TOKİ'den malikaneye geçmesini sağlayan şey neydi? Ne bedel ödedi? Sinan Oğan benim TOKİ'den komşumdu” ifadelerini kullandı.

Aydemir, şöyle devam etti:

“Ben malikanede yaşayanların düşmanı değilim, oturun ama siz insanların umutlarını satarak, insanların hayallerini satarak peşkeş çekerek yaptınız. Bir de orada ahkam kesiyorsunuz. Ne diyeceğimi bilemiyorum.”

OĞAN’IN LÜKS MALİKANESİ

"Plana sadık kalan Sinan Oğan" tartışmalı mâlikanesinin kapılarını Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV'deki 'Persona' programına açmıştı.

Oğan, lüks malikanesi için "Burası 1 milyon dolardan fazla eder. İçinde futbol ve voleybol sahası var, açık hava sineması var" demişti.

Azeri medya mensubunun, “Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi gelirdim, eve mi gelirdim?” sorusu üzerine ise Oğan, “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder. Aşağı da bizim, birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer. O yüzden yani buraya bir milyon dolar verseler vermem” ifadelerini kullanmıştı.

‘CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATACAĞIZ’ DEMİŞTİ

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, %5,17 oy almıştı. Oğan, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı'nın adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Seçim kampanyası sırasında "Cehennemin kapılarını kapatacağız" diyen Oğan’ın, ikinci turda Erdoğan'ı desteklemesinin ardından, 30 milyon TL değerindeki malikaneyi bölge rayiç bedeli üzerinden gösterdiği iddia edildi. Bu yolla yaklaşık 1 milyon TL’lik tapu harcı vergisinden kaçtığı da öne sürüldü.