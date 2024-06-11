Erdoğan’ın Akşener’e sorduğu soru ortaya çıktı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener'in gerçekleştirdiği görüşmeye dair kulis bilgilerini aktardı.

AKP kulislerinde, Erdoğan-Akşener buluşması konusunda yazılan onca iddianın aksine herhangi bir teklifin olmadığı belirten Babacan, Akşener’in herhangi bir talepte bulunmadığının net şekilde ifade edildiğini aktardı.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN SORU

Görüşmenin, zaten diyalogları olan iki liderin özel kalemlerinin organizasyonuyla gerçekleştirildiğini dile getiren Babacan, "Bu görüşmeden pek gün yüzüne çıkmayan tek anekdot ise Erdoğan’ın Akşener’e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' sorusu olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“Nezaket sözcüklerini geçersek Akşener’in ekonomik krizden başlayıp, emekli ve dar gelirlilerin sorunlarına ilişkin kısa bir perspektif çizdiğini söyleyebiliriz" diyen Babacan, Akşener’in soruya net bir cevap verdiğini yazdı.

"ERDOĞAN BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE..."

Babacan, yazısına şu şekilde devam etti: "Ancak bu görüşmenin içeriğinden ziyade, bundan sonrası için ne anlam taşıdığı daha önemli olabilir. Yeni bir Sinan Oğan vakası demek abartılı olabilir, ancak Erdoğan’ın bundan sonraki süreçte Akşener ve ona yakın duranlara ihtiyaç oldukça başvuracağı anlaşılıyor. Görüşmenin anlamlandırılması için bundan sonraki gelişmelere bakmak gerektiğini söyleyenler çoğunlukta."