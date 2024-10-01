Nimet Özdemir'den yeni yasama yılında ilk icraat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nimet Özdemir'den yeni yasama yılında ilk icraat

İYİ Parti'den istifa eden ve bağımsız milletvekili olan Nimet Özdemir'in yeni yasama yılına Meclis'te güvercinlere bulgur ziyafeti çekerek başladığı görüldü.

İYİ Parti'den istifa eden ve bağımsız milletvekili olarak görevine devam eden Nimet Özdemir, yeni yasama yılının ilk gününde Meclis'te dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirdi.

Özdemir, Meclis'teki çalışma odasının pencerisine gelen güvercinlere bulgur ziyafeti vererek yeni yasama yılına başladı.

Güvercinlere bulgur dağıtırken oldukça neşeli ve huzurlu görünen Özdemir, bu etkinliğiyle doğaya ve hayvanlara olan sevgisini bir kez daha göstermiş oldu.

Yeni yasama yılının ilk gününde gerçekleştirdiği bu anlamlı etkinlik, Özdemir'in Meclis'teki yeni döneme pozitif bir başlangıç yapma isteğini de yansıttı.

Nimet Özdemir, "Sevginin, saflığın, barışın simgesi güvercinlerimizle yeni yasama yılına başladık. Hepimize hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

Bu etkinlik, Meclis'te sıcak ve samimi bir atmosfer oluştururken, Özdemir'in doğaya ve hayvanlara olan duyarlılığını da gözler önüne serdi.

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