İYİ Parti’den yeni video ‘Tarihi sen yaz, memlekete bahar gelsin!’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İYİ Parti seçim beyannamesinde açıkladığı “Yaşatan Türkiye” için toplumsal sözleşmede; “adil, nitelikli, güçlü ve saygılı Türkiye” başlıklarından “Adil Türkiye” vizyonuna işaret edilen video;

“Adil Türkiye için 14 Mayıs’ta vur mührü #sesgelsin! Tarihi sen yaz, memlekete bahar gelsin!” notuyla İYİ Parti’nin resmi hesaplarından paylaşıldı.

14 Mayıs seçim gününün yansıtıldığı videoda, genç bir kadının seçim kabininde İYİ Parti’ye oy verirken ki durumu mizahi bir şekilde işlendi. Oy kullandıktan sonra ise 21 yıllık AKP iktidarından kurtulmanın verdiği huzur ve mutluluk yansıtıldı.

Kampanyanın devamı niteliğindeki videolar da önümüzdeki günlerde yine İYİ Parti’nin resmi hesaplarından paylaşılacağı duyuruldu.