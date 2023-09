İYİ Partili Aykut Kaya’dan Antalya’daki ulaşım soruna ilişkin açılama

Antalya'nın ulaşım sorunlarının çözülmesi için Antalya İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya bir basın açıklaması yaptı.

İşte İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın o açıklaması:

Bugün, Aralık ayına ertelenen Antalya-Alanya Otoyol Projesi ve Antalya’nın ulaşım problemleri ile alakalı görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

"HALKIMIZ ŞEFFAF ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLMELİ"

Halkımız bu ulaşım sorununun çözülmesini dört gözle bekliyor. Antalya’nın trafik yoğunluğundan ve yol alt yapısının yetersiz olmasından dolayı halkımızın refahı etkilenmektedir. Bu yönde bir proje geliştirilmiş ancak bu projenin kapsamı, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, maliyeti ve diğer önemli detaylar konusunda kamuoyu bilgilendirilmemiştir. Sonuçta bu yol milletimizin alın teri ve vergileri ile yapılacak. Yetkililerin vatandaşlarımızı basın medya aracılığı ile detaylı bir şekilde bilgilendirmesi gerekmektedir.

"OTOYOL PROJESİ İVEDİLİKLE YAPILMALI"

Otoyol projesinin çok geç kalınmış bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu otoyol, Yap-İşlet-Devret mantığı ile değil milli bütçeden karşılanmalı ve vatandaşlarımızın ücretsiz kullanacağı bir yol olmalıdır. Sonuçta bu yol Büyükşehir sınırları içerisinde kalmaktadır. Her yıl ülke ekonomisine 10 milyar dolar değerinde katkıda bulunan fakat hak ettiği hizmetleri alamamış, bugüne kadar hep ihmal edilmiş olan Antalyamız artık hak ettiği hizmetleri ivedilikle almalıdır. Antalyamız dünya turizminde markalaşmış şehirlerin arasındadır. Turizmin marka değeri ise yalnız tesislerimizin kalitesi ile denizlerimizin sahillerimizin güzelliği ile ölçülemez. Kent estetiği, kentin alt yapısı ve tabii ki kent içi ulaşım koşulları da Antalya’nın marka değerine etki etmektedir. Bugün yaşadığımız ulaşım sorunu vatandaşlarımızın ulaşım konforunu zedelerken aynı zamanda dünya turizminde Antalya markasına zarar vermektedir.

"ANTALYA HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI"

Bir turist 3 saatte Almanya’dan uçakla Antalya’ya gelirken yazın Antalya’dan Alanya’ya karayolu ile neredeyse 3 saatte gidememektedir. Bu otoyolun bir an önce yapılması yalnız Antalyalıların değil tüm ülkemizin faydasına olacaktır. Antalyamızın marka değerinin artması aynı zamanda ulusal milli gelirimizin artması da demektir. Antalya Alanya arasındaki trafik yoğunluğunu azaltacak her olumlu proje Antalya turizmi ileriye taşıyacaktır. Yapılacak yeni yol projesi eksik bırakılmış turizm yolu ile desteklenmelidir. Turizm yolu, Belek-Manavgat-Kızılağaç istikametine havalimanından itibaren kesintisiz olarak tamamlanmalıdır. Turizm yolu havalimanından Kundu üzerinden açılmış turizm yoluna bağlanmalıdır. Böylece D-400 karayolunun üzerindeki yük azaltılmalıdır. Boğazkent ve Gündoğdu arasındaki 18 km’lik yol bir an önce bitirilmeli, Manavgat Sorgun bölgesindeki ırmağın üzerinde bir köprü yapılarak turizm yolu Kızılağaca kadar devam ettirilmelidir. Bu turizm yolunun tamamlanması da D-400 karayolunu hafifletecektir. Bir de demiryolunun ivedilikle hayata geçmesi gerektiğini savunuyoruz ve 10 metrelik bir alanı kapsayan bir demiryolunun böyle düz elverişli bir yerde yapılmaması için hiç bir neden olmadığını düşünüyoruz.

STK’larımızı bu konuda kamuoyu oluşturmak için, iktidar partisinin yetkililerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı ve Turizm ve Kültür Bakanımızı bu ulaşım sorununun ivedilikle çözümü için göreve davet ediyoruz. Son olarak ifade ediyorum ki, Antalya Alanya arası ulaşımının çeşitlenmesi ve trafik yoğunluğunun giderilmesi ile kazanan yalnız Antalyalı hemşerilerimiz olmayacak kazanan ülke ekonomisi olacak, kazanan Türk milleti olacaktır.