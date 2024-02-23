İYİ Partili Buğra Kavuncu CHP'yle neden iş birliği yapmadıklarını açıkladı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Buğra Kavuncu, CHP ile yapılan ittifaklarda bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Yollarımıza hür ve müstakil olarak devam etme kararı aldık" diye konuştu.

Tuzla'da muhtarlarla bir araya gelen Buğra Kavuncu, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtlarken, CHP ile ittifak meselesi hakkında da açıklama yaptı.

Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptıkları ittifaka ithafta bulunarak, "Neden ittifakı bozdunuz?" şeklinde çok soru aldığını söyleyen Kavuncu, "Bu soruların bir kısmı anlaşılır ve samimi sorular ama bir kısmı benim açımdan anlaşılması güç sorular" dedi.

İYİ Parti'nin 2018 yılında CHP ile birlikte yeniden parlamenter sisteme geçilmesinde mutabık kaldığı için ittifak yaptıklarını ve bunu geçen yılki seçimlerde de sürdürdüklerini belirten Kavuncu, parti olarak üzerlerine düşen ne varsa yaptıklarını ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arzu ettikleri sonucu alamadıklarını ifade etti.

Kavuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu başarısızlığın sonucunda da bir değerlendirme yaptık. Dedik ki, 'İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber oldukça kendini anlatamıyor, arzu ettiğimiz oy toplama imkanını elde edemiyoruz.' Daha sonra yollarımıza hür ve müstakil olarak devam etme kararı aldık. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel bize işbirliği teklif etti. Bir detay vermedi. Biz, 'Nasıl bir işbirliği?' dediğimizde, 'Siz önce evet deyin, sonra konuşuruz.' denildi. Bir kez daha değerlendirdik ve partimizin en üst kurulu, 'Artık kendi yolumuzu yürüyelim' dedi."