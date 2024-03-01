CHP ve AKP ile yarışmamız mümkün değil milyon dolarlar harcıyorlar. İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan flaş çıkış

İYİ Parti’nin önümüzdeki yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aday olarak gösterdiği Buğra Kavuncu, İstanbul Topkapı'da bir otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada yaptığı konuşmalarda İstanbul hakkındaki projelerini anlatan Kavuncu, seçim sürecinde AKP ve CHP’nin reklamlar için harcadığı parayı da ele aldı.

AKP ve CHP'nin İstanbul'daki reklam kampanyası için "milyon dolar" harcadığını öne süren Kavuncu, "Bizim bununla yarışmamız mümkün değil. Partim elindeki bütün geliri İstanbul için bana verse, ben her ikisinin de yaptığının 20’de birini belki yapabilirim. Yine bana niye görünemiyorsun diye sorarsınız" dedi.

“KAMPANYA HARCAMALARINDA CHP VE AKP İLE YARIŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Eyüp’te yaşadığını belirten Kavuncu, “Kurum-İmamoğlu-Kurum-İmamoğlu gökyüzünü göremiyorsunuz. Milyon TL de değil, milyon dolar harcanıyor. Ben kampanya yönettim, ücretleri bilirim. Bizim bununla yarışmamız mümkün değil. Partim elindeki bütün geliri İstanbul için bana verse, ben her ikisinin de yaptığının 20’de birini belki yapabilirim. Yine bana niye görünemiyorsun diye sorarsınız. Bir de korkuyoruz. Asıyoruz, kesiyorlar. Benim bir atımlık kurşunum var. Ben bunu 30 gün önceden asmaktansa son 10-15 gün yükleneyim diyorum da bari kesilirse de görünür olalım” diye konuştu.

İYİ PARTİ AFİŞLERİNİN ASILMASI ENGELLENİYOR İDDİASI

İYİ Parti’nin seçim afişlerinin CHP yönetimindeki İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri tarafından asılmadığı açıklamalarına ithafen “Sansür sürüyor mu?” diye sorulması üzerine Kavuncu, “Biz bir afiş hazırladık, afişte iktidara da muhalefete de dokundurma var. Ne yapacağız. Bir afiş hazırladık, sizi incitecek, üzecek bir şey var mı diye mi soracağız? Böyle bir şey olabilir mi? Biz bakın TRT’yi çok eleştirdik. Bunları görünce üzülüyoruz. Ben belediye başkanı olacağım inşallah; elimin altındaki üst geçitlerin vs. seçim zamanı yüzde 50’sini kendime, yüzde 50’sini rakiplerime vereceğim” cevabını verdi.

CUMHUR İTTİFAKİ İLE YAKINLAŞMA İDDİALARI

Parti içinden ayrılan bazı kişilerin İYİ Parti’nin rotasını Cumhur İttifakı’na çevirdiği iddialarına yönelik olarak ise Kavuncu şunları ifade etti:

“Çok net bir yapısı var partimizin. Böyle bir ihtimal yok. Bunlar kasıtlı söylenen laflar. 81 ilde aday çıkarmışız. AK Parti’nin güçlü olduğu illerde de, CHP’nin kazandığı da… Azıcık Meclis’i takip edin; milletvekillerimizin, grup başkanvekillerimizin iktidara yönelik eleştirilerini dinleyin. İl ve ilçelerde çıkardığımız adaylara bakın. Daha ne yapalım bilmiyorum, amuda kalkıp kendimizi anlatalım ki etkisi olsun. Bizim herhangi bir yere kaymak veya gitmek gibi bir durumumuz söz konusu dahi değil. Partimizin kuruluş amacına dahi karşı, biz muhalefet yapmak için kurulmuş bir partiyiz."