İYİ Partili Feridun Bahşi saat 21’de Orhan Uğuroğlu'nun programına konuk olacak

AKP'nin tarihi yenilgisiyle sonuçlanan 31 Mart 2024 yerel seçiminde İYİ Parti de büyük bir oy kaybı yaşadı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "özü başına girme" kararı sandıkta karşılık bulmazken alınan sonuç parti içinde tartışmalara neden oldu.
Akşener, istifa çağrılarına karşılık seçimden sonraki ilk açıklamasında partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğini açıklarken, İYİ Parti 27. dönem milletvekili Feridun Bahşi, bu akşam canlı yayında önemli açıklamalarda bulunacak.
Bahşi, Flaş TV’de saat 21.00'da başlayacak olan Adalet ve Demokrasi programında, Orhan Uğuroğlu’nun sorularını yanıtlyacak.
Programa Bahşi’nin yanı sıra, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Meclis Grup Başkanı Selçuk Özdağ ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’da katılacak.