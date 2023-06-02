İYİ Partili Paçacı'dan ‘ittifak’ açıklaması: Şu anda iş birliğini gerektirecek bir konu yok

İYİ Partili Cihan Paçacı, Millet İttifakı'nın devamına ilişkin bir soruya, "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Şu anda iş birliğini gerektirecek bir konu yok ama olduğunda göreceğiz" yanıtını verdi.

İYİ Partili Paçacı'dan ‘ittifak’ açıklaması: Şu anda iş birliğini gerektirecek bir konu yok

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

AA’nın haberine göre, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE SIĞINMACILAR MESELESİNİ ÇÖZMELİDİR”

Bir gazetecinin göçmenlerle ilgili sorusu üzerine Paçacı, "bu konunun önümüzdeki süreçte milli güvenlik sorunu haline gelebileceğini" öne sürdü.

Paçacı, "Dolayısıyla Türkiye kısa süre içinde sığınmacılar meselesini çözmelidir. Doğrusu, onları vatanlarına iade etmektir. Bunu yaparken ilgili ülkelerle oturup konuşup ortak bir mutabakatla, insan haklarına da uygun tarzda yurtlarına göndermek en doğru çözüm olacaktır" diye konuştu.

“İŞ BİRLİĞİ YAPACAK HERHANGİ BİR KONU SÖZ KONUSU DEĞİL”

İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soruya Paçacı, "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi aralarında bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz 'iş birliği' de diyebilirsiniz ama şu an itibariyle gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa tabii ki... Yerel seçimlerde olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar" yanıtını verdi.

Paçacı, soruyu soran gazetecinin "Şu anda ittifakın devamı, iş birliği anlamında bir konu kalmadı diyorsunuz" şeklindeki değerlendirmesi üzerine, "Evet. İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında bir iş birliğidir. Şu anda iş birliğini gerektirecek bir konu yok ama olduğunda göreceğiz" dedi.

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