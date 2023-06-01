İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kesin sonuçlar açıklandı. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın kazandığı seçim sonrası gözler Millet İttifakı'na çevrildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Uğur Poyraz, “Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir” ifadelerini kullandı.

Uğur Poyraz’ın sözleri şu şekilde:

“Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir.”