İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir

Uğur Poyraz, Sözcü TV'de Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu ve 28 Mayıs itibarıyla bittiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kesin sonuçlar açıklandı. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın kazandığı seçim sonrası gözler Millet İttifakı'na çevrildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Uğur Poyraz, “Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir” ifadelerini kullandı.

Uğur Poyraz’ın sözleri şu şekilde:

“Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir.”

u-son.jpg

İlgili Haberler
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı
Seçim kutlamalarında İYİ Partiliyi öldürenin savunması: Birkaç kadeh viski içmiştik, üzerime yürüyünce bıçakladım
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine'nin yolları yenileniyor Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine'nin yolları yenileniyor
İsveç'te yeni ceza yasasına rağmen PKK/YPG'ye destek sürüyor Dünya
İsveç'te yeni ceza yasasına rağmen PKK/YPG'ye destek sürüyor
Bakan Akar Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Güncel
Bakan Akar Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu Güncel
Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu
3 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen Afgan’a dayak. Daha çok duyacaksınız böyle haberleri Güncel
3 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen Afgan’a dayak. Daha çok duyacaksınız böyle haberleri
Ömrünü TSK’ya adamış Çetin Doğan FETÖ'cülerin iddianamesiyle hala cezaevinde. Hizbullahçılar ise serbest bırakılıyor Güncel
Ömrünü TSK’ya adamış Çetin Doğan FETÖ'cülerin iddianamesiyle hala cezaevinde. Hizbullahçılar ise serbest bırakılıyor
Batuhan Karacakaya tezkereyi aldı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı Magazin
Batuhan Karacakaya tezkereyi aldı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı