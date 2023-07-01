İYİ Partili Turhan Çömez AKP'li Balıkesir Belediyesi'nin çakma Starbucks'a saçtığı milyonları açıkladı

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tartışma yaratan Balbucks’ına tam 50 milyon lira harcandığını açıkladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a seslenen çömez “İki adım ötedeki mahallede, kanalizasyon yok, su yok, yol yok, sağlık ocağı yok” dedi.

İYİ Partili Turhan Çömez AKP'li Balıkesir Belediyesi'nin çakma Starbucks'a saçtığı milyonları açıkladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından “Balbucks” isimli bir kafe açtığını duyurdu. Kafenin ismi sosyal medyada gündem oldu.

Balıkesir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım şöyle:

“Balbucks hizmetinizde! Artık kahve buluşmalarınızın daimi yeri olacak, Belediyemiz bünyesinde hizmet veren BALBUCKS’ın açılışını Başkanımız Yücel Yılmaz gerçekleştirdi. Hayırlı olsun”

Balıkesir Büyükşehir'in açtığı kafeye verdiği isim ise ünlü bir kahve zincir restoranını çağrıştırması sebebiyle tartışmalara yol açtı.

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AKP’li Balıkesir Belediyesi’nin bu projeye saçtığı parayı İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ortaya çıkardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a seslenen Çömez şu ifadelere yer verdi:

“Çakma Starbucks’a 50 Milyon Lira bütçe ayırmış. Yanlış duymadınız, 50 Milyon Lira. İki adım ötedeki mahallede, kanalizasyon yok, su yok, yol yok, sağlık ocağı yok.”

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