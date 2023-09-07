Çakma Starbucks'a milyonlar saçan AKP’li Belediye Başkanı vatandaşın cebinden çıkan paraları gülerek anlattı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, haziran ayının sonlarında sosyal medya hesabından “Balbucks” isimli bir kafe açtığını duyurmuştu. Açıldığı dönüm Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kafeye verdiği isim ise ünlü bir kahve zincir restoranını çağrıştırması sebebiyle tartışmalara yol açmıştı.

Üstelik aynı dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın çakma kahve dükkanına saçtığı milyon liraları “Çakma Starbucks’a 50 Milyon Lira bütçe ayırmış. Yanlış duymadınız, 50 Milyon Lira.” Sözleriyle açıklamıştı. Çömez ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a seslenerek “İki adım ötedeki mahallede, kanalizasyon yok, su yok, yol yok, sağlık ocağı yok.” şeklinde eleştirilerini sıralamıştı.

SAÇTIĞI PARALARI GÜLEREK ANLATTI

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise vatandaşın cebinden çıkan 50 milyon lirayı katıldığı bir dijital yayında gülerek anlattı. Yılmaz o programda şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklara dedim ki size kahve söyleyeyim. Starbucks’tan isteriz dediler. Tamam dedim, hemen kredi kartını verdim alın dedim. Ne kahve geliyor… Belirli bir süre sonra kahveler geldi rakamı inanılmaz. Ya dedim başka bir şey mi aldık? O zaman dedim gençler bu kahveyi istiyorlar bizim bir şey yapmamız lazım.”

Yılmaz, Balbucks’ın açılımının ise “Balıkesir Belediye Ulusal Çay Kahve Servisi” olduğunu açıkladı.