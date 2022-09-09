İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası iktidara yakın medya tarafından başlatılan tartışma sürüyor.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz dün TV100 canlı yayınına konuk olarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"CHP İLE İTTİFAK İÇİNDE DEĞİLİZ"

Partisinin CHP ile ittifak içinde olmadığını söyleyen Poyraz, "Altılı masa olarak tanımladığınız masanın bir tane kuruluş amaç ve tanımı var. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" ifadelerini kullandı.

Poyraz, Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın "CHP ile ortak olmadığınız mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

“SEÇİM KARARI İLE BİRLİKTE, ALTI PARTİ İTTİFAK OLABİLİR”

Poyraz, "Defalarca ifade ettiğimiz çok net bir şey var. Biraz önce de ittifakın tanımını verdim. Seçim kararı alındıktan sonra, altılı masadaki altı parti seçimden sonra, seçim kararı ile birlikte, altı parti ittifak olabilir. İçlerinde birkaç tanesinde ittifak olabilir seçim kararı verildiğinde" ifadelerini kullandı.

Hacı Yakışıklı’nın “Ya da hiç ittifak olmayabilir” uyarısı üzerine Poyraz “O da olabilir” cevabını verdi.