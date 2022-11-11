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İYİ Partili Ünzile Yüksel: 6’lı masanın altında birilerini arayanlar meğer masanın etrafına çoktan birlikte oturmuşlar

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, 6’lı masaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yüksel, "6’lı masanın altında birilerini arayanlar meğer masanın etrafına çoktan birlikte oturmuşlar." dedi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:03
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İYİ Partili Ünzile Yüksel: 6’lı masanın altında birilerini arayanlar meğer masanın etrafına çoktan birlikte oturmuşlar

İYİ Partili Ünzile Yüksel: 6’lı masanın altında birilerini arayanlar meğer masanın etrafına çoktan birlikte oturmuşlar
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Duygu İşler- Yağmur Yasemen Tuğlacı- Berrin Dilmen  / Yeniçağ Gazetesi-Isparta

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, “Kapı Çal – Gönül Al” projesi kapsamında Isparta’ya gitti.

Yüksel, Ispartalı vatandaş ve kadınlarla bir araya gelerek, burada açıklamalarda bulundu.

"KİMLER KİMLERLE BERABERMİŞ"

Yüksel'in açıklamaları şöyle: 

"Hani iftiralar attılar ya, gördük iftira atanları. Kimler kimlerle berabermiş. 6’lı masanın altında birilerini arayanlar meğer masanın etrafına çoktan birlikte oturmuşlar. Sevgili Ispartalılar, asla umudunuzu kaybetmeyin. Bu; Gül Diyarı, Kahramanlar Diyarı vatan kurtaran, vatan koruyan zaferler bu topraklarla kazanıldı. O nedenle, taa Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan kadim Türk tarihinin yürekli insanları; biz size güveniyoruz. Biz, bize güveniyoruz. Sizin de bize güvendiğinizi bildiğimiz için; hiç yorulmadan, bıkmadan inandığımız yolda zafere kadar birlikte yürüyeceğiz. O sandık gelecek, bu ülkeyi yönetemeyenler gidecek. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum, basın mensuplarına da ayrıca çok teşekkür ediyorum." dedi.

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