İYİ Partili Ünzile Yüksel: 6’lı masanın altında birilerini arayanlar meğer masanın etrafına çoktan birlikte oturmuşlar

Duygu İşler- Yağmur Yasemen Tuğlacı- Berrin Dilmen / Yeniçağ Gazetesi-Isparta

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, “Kapı Çal – Gönül Al” projesi kapsamında Isparta’ya gitti.

Yüksel, Ispartalı vatandaş ve kadınlarla bir araya gelerek, burada açıklamalarda bulundu.

"KİMLER KİMLERLE BERABERMİŞ"

Yüksel'in açıklamaları şöyle:

"Hani iftiralar attılar ya, gördük iftira atanları. Kimler kimlerle berabermiş. 6’lı masanın altında birilerini arayanlar meğer masanın etrafına çoktan birlikte oturmuşlar. Sevgili Ispartalılar, asla umudunuzu kaybetmeyin. Bu; Gül Diyarı, Kahramanlar Diyarı vatan kurtaran, vatan koruyan zaferler bu topraklarla kazanıldı. O nedenle, taa Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan kadim Türk tarihinin yürekli insanları; biz size güveniyoruz. Biz, bize güveniyoruz. Sizin de bize güvendiğinizi bildiğimiz için; hiç yorulmadan, bıkmadan inandığımız yolda zafere kadar birlikte yürüyeceğiz. O sandık gelecek, bu ülkeyi yönetemeyenler gidecek. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum, basın mensuplarına da ayrıca çok teşekkür ediyorum." dedi.