9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Partili gençlerin 10 Kasım videosu duygulandırdı. Doğru bildiğimiz yolda yasak dinlememeyi senden öğrendik

İYİ Partili gençlerin 10 Kasım videosu duygulandırdı. Doğru bildiğimiz yolda yasak dinlememeyi senden öğrendik

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle İYİ Partili Gençlik Kolları’nın hazırladığı 10 Kasım videosu sosyal medyada gündem oldu…

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 21:06
Takip Et

İYİ Partili gençlerin 10 Kasım videosu duygulandırdı. Meral Akşener paylaştı

İYİ Partili gençlerin 10 Kasım videosu duygulandırdı. Doğru bildiğimiz yolda yasak dinlememeyi senden öğrendik
+
Aa
-

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yılında tüm Türkiye’de anılıyor..

10 Kasım nedeniyle İYİ Partili Gençlik Kolları’nın hazırladığı Atatürk videosu da sosyal medyada gündem oldu.

"SENDEN ÖĞRENDİK"

İYİ Partili gençler hazırladıkları videoyu “Çünkü biz doğru bildiğimiz yolda yasak dinlememeyi senden öğrendik...” diyerek paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından söz konusu videoyu paylaşarak; “Çünkü biz imkânsızı mümkün kılmayı #sendenöğrendik...” ifadelerini kullandı.

İşte o video ve paylaşımlar:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Arda
9.11.2022 22:08
Muhteşem olmuş.  
 
Vatansever
9.11.2022 22:04
Bir ölüm ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmayacağız, unutturmayacağız. Ruhu şad olsun!  
 
Kemal
9.11.2022 21:20
Gerçekten güzel olmuş elinize sağlık gençler.Ümidimiz ,cumhuriyetimizin teminatı sizlersiniz.Emanetin emin ellerde olduğunu bilmek güzel .  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
3
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
4
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
5
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
7
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Çin'in roket enkazı Filipinler açıklarına düştü
﻿Çin'in roket enkazı Filipinler açıklarına düştü
﻿Çin'in roket enkazı Filipinler açıklarına düştü
﻿MSB açıkladı. 2 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿MSB açıkladı. 2 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿MSB açıkladı. 2 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿Bıçakla oynayan küçük kız ağır yaralandı
﻿Bıçakla oynayan küçük kız ağır yaralandı
﻿Bıçakla oynayan küçük kız ağır yaralandı
﻿Mersin'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 5 yaralı
﻿Mersin'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 5 yaralı
﻿Mersin'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 5 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.