İYİ Partili gençlerin 10 Kasım videosu duygulandırdı. Doğru bildiğimiz yolda yasak dinlememeyi senden öğrendik

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yılında tüm Türkiye’de anılıyor..
10 Kasım nedeniyle İYİ Partili Gençlik Kolları’nın hazırladığı Atatürk videosu da sosyal medyada gündem oldu.
"SENDEN ÖĞRENDİK"
İYİ Partili gençler hazırladıkları videoyu “Çünkü biz doğru bildiğimiz yolda yasak dinlememeyi senden öğrendik...” diyerek paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından söz konusu videoyu paylaşarak; “Çünkü biz imkânsızı mümkün kılmayı #sendenöğrendik...” ifadelerini kullandı.
İşte o video ve paylaşımlar:
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