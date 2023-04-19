İYİ Partili Usta, neden parlamenter sisteme döneceklerini açıkladı

İYİ Partili Erhan Usta, dünyandan örnek vererek, Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme hedefinin nedenini açıkladı.

İYİ Partili Usta, neden parlamenter sisteme döneceklerini açıkladı

Samsun'dan İYİ Parti'den milletvekili adayı olan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İlkadım Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programında konuşma yapan Usta, "Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğunu elde ederse ve adayı da cumhurbaşkanı olursa Türkiye parlamenter sisteme geçecek, güçlendirilmiş haliyle." dedi.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERİN UYGULADIĞI SİSTEM"

Türkiye için parlamenter sistemin sağlıklı bir sistem olduğunu ama yeterince faydalanılamadığını belirten Usta, "Biraz demokrasi kültürümüzün düşük, biraz da bizdeki sistemin anayasal olarak zafiyetler içinde olmasından dolayı belki yeteri kadar bizde başarılı olamadı ama bizim geçmeye hazırladığımız sistem, güçlendirilmişi. Yani geçmişten kaynaklanan sıkıntıların en aza indirildiği ve bütün gelişmiş ülkelerin uyguladığı sistem. Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğunu elde ederse ve adayı da cumhurbaşkanı olursa Türkiye parlamenter sisteme geçecek, güçlendirilmiş haliyle." ifadelerini kullandı.

PARLAMENTER SİSTEMİN GEREKLİLİĞİNİ MİLLİ GELİR ÜZERİNDEN AÇIKLADI

Usta, dünyada kişi başı milli geliri 25 bin doları geçen 26 ülkeden 21'inin parlamenter sistemle yönetildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"İkisi başkanlık sistemiyle, ikisi krallıkla, biri de yarı başkanlıkla yönetiliyor. Dolayısıyla dünyada gelişmiş ekonomilerde, medeni ekonomilerde, medeni ülkelerde uygulanan, demokratik ülkelerde uygulanan sistem, parlamenter sistem. Zafiyetlerinin giderilmesi durumunda, bu sistemle Türkiye başarılı olacaktır. Geçen sefer tabii bilmiyorduk böyle olacağını belki ama parlamenter sistemden vazgeçip bu tarafa geçtikten sonraki 5 yılda Türkiye her alanda son derece kötüye gitti."

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı