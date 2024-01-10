İYİ Parti’nin Aksaray’daki iki adayı daha belli oldu

Metin Kurt - Aksaray - YENİÇAĞ

Belgemen’in düzenlediği basın toplantısına, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray Belediye Başkan Adayı M. Tuğrul Karacaer, İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Naciye Akkuş Türk, İYİ Parti İç Anadolu Bölgesi Sorumlusu Pınar İzgü, Aksaray Belediye Meclis Üyesi Adayları Sami Uyar, Salih Taş, Emre Güler, İl-İlçe Yöneticileri ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Belgemen, konuşmasında,

“Programımıza başlamadan önce gazetecilerin hak mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olarak 1961'den bu yana kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik yapmak için var gücüyle çalışan tüm gazetecilerimizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İyiki varsınız!” dedi.

Belgemen, konuşmasının devamında, “Sevgili misafirler 29 Aralıkta görkemli bir törenle Aksaray il Belediye başkanımızı ve bazı belde belediye başkan adaylarımızı Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener açıklamıştı. Bu açıklama ile Aksaray'da ne kadar iddialı olduğumuzu kamuoyuna ilan ettik ve halkımız tarafından yoğun teveccüh gördük. Bu teveccühe layık olabilmek için her yörede çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

“AKSARAY’DA ADAYLARI EN ERKEN AÇIKLAYAN PARTİYİZ”

Seçimlere ne kadar hazır ve istekli olduklarını vurgulayan Bergemen, “Tüm Türkiye de olduğu gibi Şehrimiz Aksaray'da da ispat ettik en erken aday açıklayan ve sahaya inen Parti İyi parti olmuştur.

Bizler Hizmet etmek istiyoruz ve vatandaşımızdan tam yetki istiyoruz.14 mayıs genel seçimlerinde vatandaşlarımızın teveccühü ile Aksaray'ımızın 2. Partisi olmuştuk Adayımız Sayın Turan Yaldır Bey Milletvekili olmuş ve şehirde adeta siyaset dersi vermektedir. 31 mart seçimlerinde vekilimizi yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

“7 İLÇE VE TOPLAM 22 BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DA TALİBİZ”

“Halkımızın teveccühü ile Başta Aksaray il belediyesi olmak üzere 7 ilçe ve Toplam 22 belediye Başkanlığına da talibiz kazanacağız Belediye Başkanlarımız ve Milletvekilimiz ile tüm Türkiye'ye Aksaray'dan hizmet ve siyaset dersi vereceğiz

Bugün 6 Yıldır partimizde çeşitli görevlerde bulunan şimdiki Ağaçören ilçe başkanımız değerimiz, kıymetimiz yiğit insan Sayın Nevzat Aydın ağabeyimi 31 Mart akşamından itibaren Ağaçören il genel meclis üyesi olarak takdim ediyorum hayırlı uğurlu olsun başkanım Allah yolunu bahtını açık eylesin.”

AĞAÇÖREN BAŞKAN ADAYI HÜSEYİN SERİN

İYİ Parti Ağaçören Belediye Başkan Adayını açıkladığı konuşmasında, Bergemen: “Ceviz diyarı Yiğit ocağı Ağaçören'imizi İyi Belediyecilik ile tanıştıracak dava adamı Hüseyin Serin Abimi 31 Mart akşamının Ağaçören Belediye Başkanını sizlere takdim ediyorum Yolun bahtın açık olsun başkanım” dedi.

TAŞPINAR BELEDİYE BAŞKDAN ADAYI İSMAİL İPEK

“Halı ustalarının diyarı gözbebeğimiz Taşpınar'ı İYİ Belediyecilik ile tanıştıracak 31 Mart akşamının Taşpınar Belediye Başkanını uzun yıllardır partimize hizmet eden İsmail İpek Beyi takdim ediyorum, yolun açık olsun başkanım” diyerek konuşmasını noktaladı.