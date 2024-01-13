Bir ilde belediye İYİ Parti'ye geçti

Bilecik Belediyesi’nde Semih Şahin'in istifasının ardından Bilecik Belediye Başkanlığı için oylama gerçekleştirildi.

Bilecik Belediye Meclisi toplantı salonunda Mustafa Sadık Kaya'nın başkanlık ettiği olağanüstü meclis toplantısında, CHP'li 11, AKP’li 6, MHP'li 4, İYİ Partili 2 ve bağımsız 2 üyeden oluşan mecliste başkanlık seçimi, gizli oy açık tasnif usulüyle yapıldı.

Yapılan ilk oylamada, başkan adaylarından CHP'li üye Melek Mızrak Subaşı'na 11 oy, AK Parti'li Hasan Cinit'e 10 oy, İYİ Partiden istifa eden bağımsız Mustafa Sadık Kaya'ya 4 oy çıktı.

Üyelerin 3'te 2 çoğunluğu kriteri olduğundan oylama ikinci tura kaldı. İkinci turda da sonuç değişmeyince, salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü tura geçildi.

MUSTAFA SADIK KAYA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Hasan Cinit'in adaylıktan çekildiği bu turda 11 oy alan Melek Mızrak Subaşı'na karşı 14 oyla Mustafa Sadık Kaya Bilecik Belediye Başkanı seçildi.

“BİLECİK'İN NE İHTİYACI VARSA PARALAR ORAYA HARCANACAK”

Bilecik Belediye Başkanı seçilen Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, meclis üyelerinin teveccühüyle göreve seçildiğini söyleyerek, 3 defa başkanlık divanına başkanlık ettiğini bu sefer de kendisinin aday olduğunu söyledi. Kaya, “Bilecik için hayırlı olsun. Bilecik'in ne ihtiyacı varsa paralar oraya harcanacak. Bunu Bilecik halkının bilmesini istiyorum. Bilecik için el ele verip çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin anlaşılmasıyla birlikte, 19 Ocak 2022'de Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildiği soruşturmada İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altında olmaması suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi ve yapılacak ön çalışma ve soruşturmaların selameti için Şahin'in geçici olarak Bilecik Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını talep etmişti.