İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı açıklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı’na Cengiz Topel Yıldırım’ı aday gösterdiklerini duyurdu.

Akşener, Cengiz Topel Yıldırım'a adaylığının bizzat parti yönetimi tarafından teklif ettiğini söyleyip, Yıldırım ile beraber 'iyi belediyecilik' yapılacağını aktardı.

Kısa konuşmasından sonra Yıldırım’ı kürsüye davet eden Yıldırım, adaylığı ilan edildikten sonraki ilk açıklamasında Ankara’nın hak ettiği yerde olmadığını ve son beş yılda Ankara’nın malulen emekli olduğunu söyledi. Yıldırım, Ankara’daki mevcut durumun 1 Nisan sabahı ile değişeceğine inandığını ifade edip, yerel seçimdeki rakiplerine başarılar diledi.

Yıldırım, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanıydı.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara adayı Mansur Yavaş iken AKP-MHP ittifakının adayı ise Turgut Altınok olarak açıklanmıştı.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığını açıkladığı Cengiz Topel Yıldırım 2008 yılında Ankaragücü Yönetim Kurulu’nda bulundu. Yıldırım, 28 Mart 2009’da ise delegelerin tamamının oylarını alarak Ankaragücü 39. Dönem Kulüp Başkanı oldu.

Yıldırım kulüp başkanlığını 30 Ağustos 2009’da dönemin ABB Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’e devretti. Ahmet Gökçek yönetimi, iki buçuk yıl süren yargı sürecinin ardından Yargıtay kararı ile koltuğu 24 Ağustos 2011’de yeniden Yıldırım’a devretti. Yıldırım, 18 Kasım 2011’de yapılan Ankaragücü kongresinde aday olmayarak başkanlığı bıraktı.

Yıldırım, 2014’te siyasete ABB Başkanlığı için aday adayı oldu ancak parti o dönem tercihini Mansur Yavaş’tan yana kullandı.

Yıldırım, 2016’dan beri eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanıydı.