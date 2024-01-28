İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş seçim startını verdi

Ömer Murat Zor ADANA / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Ayyüce Türkeş, Adanalıların katılımıyla seçim koordinasyon merkezini açtı.

"ADANA'NIN HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Yeşiloba şehitliği ziyaretinden sonra memleketi Kozan'a doğru giden Türkeş, Adana'nın Türkeş ailesi için önemli bir geçmişi, anıları ve duygusal bağları olduğunu belirtti. Türkeş , Memleketim Adana için çok önemli projelerle geldiklerini belirterek,"Adana'nın ihmal edilmişliğine son verip projelerimizle hak ettiği değere kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BAŞBUĞ TÜRKEŞ’E GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ VEFA İÇİN HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Ayyüce Türkeş, seçim koordinasyon merkezi açılışında yaptığı konuşmada, yaptığı konuşmada,

"Sevgili Adanalı hemşehrilerim,

Öncelikle bugün beni yalnız bırakmadığınız için, buraya kadar gelip bana destek vererek yanımda olduğunuzu gösterdiğiniz için, beni bağrınıza basıp Adana sevdamıza eşlik ettiğiniz için, en önemlisi Başbuğ Türkeş’e göstermiş olduğunuz vefa için hepinize çok teşekkür ederim.

Adana’mın güzel insanları,

Bugün burada, sizlere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak hitap etmenin gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Adana gerçekten hem çok güzel, hem çok özel, hem de çok önemli bir şehir. Adana Türkiye gerçeğini de her anlamda yansıtan bir şehir. Bu sebepten, Adana’da siyaset yapmak, Adana milletvekili olmak, hele hele Belediye başkanı olabilmek, hem çok önemli hem de çok gurur verici bir başarı.

Çünkü Adanalı gönlünü zor açar, bir kere açtı mı da gönülden zor atar. Çok şükür bu yüce gönüllerde yer etmek bize de nasip oldu. Allah, Adanalının gönlündeki yerimizi korumayı ve belediye başkanlığıyla taçlandırmayı da nasip etsin."

"HEPİNİZ BENİ AYYÜCE TÜRKEŞ OLARAK TANIYOR AMA BEN EKONOMİ DOKTORUYUM"

"Saygıdeğer hemsehrilerim,

Hepiniz beni Dr. Ayyüce Türkeş olarak tanıyor. Peki ama ne doktoru olduğumu bilen var mı? Ben ekonomi doktoruyum yani çok iyi bir finans uzmanıyım. Milletin parasını güvenle emanet edebileceği, Milletin parasını nerede ve nasıl kullanıldığında en verimli hizmeti üretilebileceğini bilen bir profesyonelim. .

Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Adana’nin bugüne kadar ötelenmiş, hak ettiği/alamadigi yatırımları/bütçeleri Allah’in izni alma ve yapma gücüne sahibiz.

Bugün talip olduğum bu görevin, siyasî bir görev olmadığını, şehir yönetme yeterliliğinden yani liyakatten kaynaklandığını ifade etmek için bunları söyledim.

İki kız çocuğunu kendisi büyüten bir anne olarak, amcası Kıbrıs’tan Kozan’a yerleşen ve hala orada kuzenleri yaşayan bir yeğen olarak, Adana’ya söz veriyorum: Edindiğim bütün bilgi ve birikimleri Adana’nın emrine sunacağım, Adana'mızın belediyecilik anlamındaki kayıp yıllarını ona geri vereceğim…"

"ADANA'YI DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHİRLERİ ARASINA SOKMAYI VAAT EDİYORUM"

"Size Adana'yı dünyanın en güzel şehirleri arasına sokmayı vaat ediyorum…

Dünya’nın en büyük şehirlerini, metropollerini gördüm, oralarda yaşadım. Büyük şehir nedir, nasıl yönetlir ögrendim, deneyimledim. Adanalılar oradaki rahat yaşama koşullarını hak ediyor sevgili hemşehrilerim. Adanalılar, yeşille iç içe geçmiş modernliği hak ediyor."

"ADANA KAPASİTESİNİN TAMAMINI KULLANDIĞINDA TÜRKİYE'Yİ KURTARACAK BİR ŞEHİR"

"Adana’nın güzel insanları,

Hep söylediğim gibi Adana kapasitesinin tamamını kullanan bir şehir olduğunda, bırakın içinde yaşayanları, Türkiye'yi kurtaracak bir şehir. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Adana da çifticilik,en iyisi var, sanayi deseniz öyle, turizm, hayvancılık, enerji .. Yok yok masallah. Ama malesef bu potansiyelden kazanma, bu kazanımdan her vatandaşın eşit pay alması, yani zenginleşme bir türlü gerçekleşememiş. . Bu kapasiteyi tamamen sisteme sokmak için ben Belediye Baskanı olmak istiyorum.

180 km sahile sahip olan, göbeğinde hem Seyhan nehri hem de baraj gölü olan güzel şehrimizi turizm cennetleri arasına sokmak için belediye başkanı olmak istiyorum.

14,000 km2 yüzölçümü olan 2.5 milyonluk bu şehri yaşanabilir hale sokmak, standartlarını yükseltmek, gıpta edilen şehre dönüştürmek için belediye başkanı olmak istiyorum.

Adana’yı depremle barışık bir şehir haline getirmek için belediye başkanı olmak istiyorum.

Gençlerimize hobiler ve meslek edinme imkânı sunarak, onları uyuşturucunun elinden kurtarıp Adana’nın ve Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olmaları için belediye başkanı olmak istiyorum.

Emekli vatandaşlarımızın yaşamayı hayal ettiği şehre döndürmek ve Adana’yı cazibe merkezi haline getirmek için belediye başkanı olmak istiyorum.

Adana’yı kaçak istilasından kurtarabilmek için belediye başkanı olmak istiyorum.

Güçlü Adana kadınının sesi olmak ve bu sesi dünyada bir marka yapabilmek için belediye başkanı olmak istiyorum.

Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatına destek olmak, onların okuma kapasitelerini ve güçlerin arttırmak için belediye başkanı olmak istiyorum.

Adana’da çiftçilik-hayvancılık yapanların sıkıntılarını gidermek, onları başka iller ve dünyayla rekabet edebilir hale getirmek için her türlü desteği sağlamak adına belediye başkanı olmak istiyorum.

Bu şehri akıllı şehir yapıp, dürüstlük ve şeffaflık içinde, sizinle beraber yönetmek için Adana belediye başkanı olmak istiyorum.

İstihdamda yapılan partizanlığı, haksızlığı, ötekileştirmeyi ortadan kaldırmak ve bu belediyeyi en efektif, üretken ve en başarılı belediyeler arasına sokma için belediye başkanı olmak istiyorum.

Özetle, romanlara filmlere konu olan Adana’yı yeniden ayağa kaldırmak; onu dünyada parmakla gösterilen şehirler arasına sokabilmek için bu şehre belediye başkanı olmak istiyorum.

Bunu nasıl başaracağımı biliyorum. Mükemmel bir ekiple oluşturduğumuz projelerimizi önümüzdeki zamanlarda sizlerin onayına sunacağım.

Öte yandan, katılımcı demokrasi için kollarımızı sıvadık. Bugün, burada açtığımız koordinasyon merkezinde, İYİ MASA’yı kurduk. Sizin, şehrimizle ilgili her bir talebiniz bizzat bana gelecek. Yıllardır görmüyorlar sizi. Yıllardır duymuyorlar.. Ben göreceğim. Sizi duyacağım, sizi anlayacağım. Bu masa sizin için kuruldu. Lütfen o masaya isteklerinizi ve önerilerinizi iletmeyi ihmal etmeyin. Etrafınıza da söyleyin ki, biz sorunlarınıza çözüm olalım."

"ADANA'YA VEFA BORCUMU ÖDEMEK İÇİN DE BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTİYORUM"

"Saygıdeğer hemşerilerim,

Adana Türkiye Cumhuriyeti’nin de mihenk taşı olan bir şehirdir. Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş kıvılcımlarını buradan yakmış, kahraman Adanalı hep Atatürk’ün yanında olmuş ve desteklemiştir.

1969’da yeniden Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için bu vatan evlatlarına bir ışık olan Türk Dünyası’nın ölümsüz lideri Başbuğ Alparslan Türkeş de buradan doğmuştur. Adana her zaman bu ışığa sahip çıkmış, arkasında kale gibi durmuştur. İşte ben bu şehre ahde vefa borcumu ödemek için de belediye başkanı olmak istiyorum.

Ben inanıyorum ki simdi de bu şehir, kendi için elini taşın altına koyan Dr. Ayyüce Türkeş’in arkasında olacak ve Ona bu şehri yönetme imkânı tanıyacak, bu büyük yürüyüşe hakkıyla eşlik edecektir.

Allah’ın izniyle ortaya çıkaracağımız başarının gururu ve şerefi hepimize ait olacaktır. Yürekten inanıyorum ki, ben Adana’nın başını öne eğdirmeyeceğim, Adana da benim başımı…

"BENİMLE BU ZENGİNLİK VE REFAH YOLUNU YÜRÜMEYE VAR MISINIZ?"

"Babam Başbuğ Türkeş’in vizyonunu takip edeceğime de sizlere söz veriyorum.

Şimdi size soruyorum:

Benimle bu zenginlik ve refah yolunu yürümeye var mısınız?

Bugun burada Adana Büyükşehir SKM merkezimizi açıyoruz ve rozetimizi çıkarıp, kollarımızı sıvayıp Adana ve Adanalılar için yola çıkıyoruz.

Yolumuz açık ve sonu başarı olsun. Allah yolumuzu açık etsin.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun" ifadelerini kullandı.