İYİ Parti'nin yeni genel başkanı böyle seçilecek! İşte kurultayda oy kullanacak delege sayısı

Dört adayın yarışacağı İYİ Parti 5. Olağanüstü Seçimli Kurultay’da 1302 delegeden 1007’si sandık başına gidecek.
Kıran kırana geçecek yarışta tek kadın aday olan Kodaz’ın oy alması beklenmiyor.
Birinci turda delege sayısının %50’sinden fazlasını alan aday seçilecek. Yeterli sayıya ulaşmaması takdirinde seçim ikinci tura kalacak.
İkinci turda da tekrar salt çoğunluk aranacak. Yine yüzde 50+1 yakalanamazsa seçim üçüncü tura kalacak.
Üçüncü tura gelindiğinde ise seçimin kaderini üçüncü olan adaya oy veren delegeler belirleyecek.
Üçüncü turda yüzde 50+1 şartı aranmayacak. İki aday arasında en çok oyu alan aday İYİ Parti’nin yeni genel başkanı olacak.
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