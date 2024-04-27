Meral Akşener İYİ Parti'ye veda etti: Allahaısmarladık

İYİ Parti 5. Olağan Seçimli Kurultayı’na 20 dakika kala salonda büyük boşluklar dikkat çekti.

Salonun çeşitli yerlerinde Koray Aydın giydirmeleri göze çarpıyor.

"TÜRKİYE'NİN VAZGEÇİLMEZ PARTİSİ OLACAK"



İYİ Parti Siyasi İşlemler Sorumlu Başkanı Oktay Vural, “İYİ Parti bugün olağanüstü kurultayda birlik ve beraberlik çıkacak Türk siyasetinin vazgeçilmez bir partisi olacağını ispatlayacak. Genel başkanlık yarışına katılan adaylara başarılar diliyorum. İYİ Parti önümüzdeki günlerin en iyi partisi olacak” dedi.



"BU SINAVI BAŞARIYLA GEÇECEK"



İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ise kurultayın Türkiye’de siyaset anlamında önemli bir an olduğunu ve İYİ Parti’nin bu önemli sınavdan başarıyla sonuçlanacağını vurguladı.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK KURULTAY OLACAK"



Divan Başkan Şükrü Kuleyin kurultay öncesi Yeniçağ’a şunları söyledi:

“Türkiye’de siyasi partilerin nasıl kurultay yapacağının en çarpıcı en güzel örneği olacak. Kurultay sonrasında delegeleri, il başkanları, yöneticileri kazanacak.”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da kurultayda yarışacak adaylara başarılar diledi.

Salonda “Geliyor Akşener” seçim müzikleri çalıyor.



AYFER YILMAZ GENEL SEKRETERLİKTEN İSTİFA ETTİ



Kurultay öncesi Genel Merkez Başkanlık Divanı üyelerinin dün odalarını boşaltmışlar. Genel Sekreter Ayfer Yılmaz Kurultay’a katılmıyor.



Ayfer Yılmaz Yeniçağ'a “Genel Sekteterlik görevimden istifa ettim ve sadece İYİ Parti üyesi olarak devam ediyorum" diye konuştu.





Salonda kırmızı atkılılar Koray Aydın, turkuaz atkılılar Tolga Akalın destekçisi olarak yer aldı.



Müsavat Dervişoğlu ise atkı dağıtmadı.

Divan Başkanı Şükrü Kuleyin ve eşi Ayşe Hanım kendilerine ayrılan bölüme geçti.





Koray Aydın’ı destekleyenler “İYİler kol kola, Koray Aydın’la” sloganları attı.







Müsavat Dervişoğlu salona böyle giriş yaptı.

İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener de salona giriş yaptı.





Şükrü Kuleyin oybirliğiyle Divan Başkanı seçildi.



İYİ Parti Kurucusu ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik kongre salonunda bulunan isimlerdendi.



İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasından satır başları:

Her zorlu dönemeçte gücüme güç katan arkadaşlarım, dava arkadaşlarım... Kurultaya hoş geldiniz. Yalan dolana hiç ihtiyacım olmadı. Korkum da olmadı. Ecel ne bir nefes önce ne bir nefes sonrasıdır.

"İNANDIĞIM YOLDA YÜRÜDÜM"



Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum. Hayatımın her döneminde sahip olduğum ahlaki değerleri, Cumhuriyet'imizin temel ilkelerini, Türkiye'nin ihtiyaçlarını gözeterek sorumluluklar aldım; tutumlar sergiledim. Mesele millet, memleket olduğunda inandığım yolda yürümekten çekinmedim.

"KADIN OLARAK İFTİRALARLA KARŞILAŞTIM"

30 yıl boyunca kadın olarak zorluklarla, iftiralarla karşılaştım. Her devrin fırsatçılarıyla, ahlaksızlarıyla, zalimleriyle mücadele ettim. Zihnim de vicdanım da hep çok rahat oldu. Hiçbir zaman peşinden koştuğum kişisel çıkarım olmadı. Tutuklanacak tehditleri umurumda olmadı.

"HAKLI ÇIKTIM"

Ne zaman kısa vadede olmasa da zaman beni en nihayetinde her zaman haklı çıkardı. 28 Şubat'ta herkes korkudan susarken ölümle tehdit edilirken vesayetçilere karşı tutum aldım.

Türkiye göz göre göre ateşe atılmasın diye iktidar da dahil olmak üzere bizzat gittim söyledi. "Yapmayın, etmeyin, bu garabet de sizi vuracak" dedim. Ve haklı çıktım." "Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi sizi uçuruma sürükler" dedim. Ve haklı çıktım. "Milletle uğraşılmaz" diyerek hem ana muhalefeti hem iktidarı uyardım. Herkes sustuğunda bile milletin sesini haykıran oldum.

Benim için esas mesele benim haklı çıkmam değildi. Hukuksuzluğun beş yıl daha sürmemesiydi. Satın alınmışlara karşı bir mücadele yürüttüğümüzün farkındaydım. Taşın altına elini, gövdesini koyanların farkında olduğum gibi o taşın bizi ezmesi için çalışanların da farkındaydım.

Seçim sonuçları doğrultusunda aldığımız riskin elbette farkındaydım. Türkiye'nin alıştırılmış normallerinin dışında sadece söz söyleme sırasında değil bedel ödeme sırasında en önce karşınızda duruyorum.

Bugün üzerimize düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Duruşumuzu pazarlık masalarına meze ettirmiş olmamışımızla son kez karışınızdayım. Gönül rahatlığıyla son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip eylesin. Çiçek bahçelerinden değil bu günlere mayın tarlalarından geçerek geldik.

"HERKESİN SESİ OLDUK"

İYİ Partimizin güneşinde buluştuk. Sesi kısılan, sözü kesilen iftiraya uğrayanların sesi olduk. Esnafların, çiftçilerin, kadınların partisi olduk.

"Türkiye tarih yazacak" dedik, vatandaşların partisi olduk. Nasıl zulme uğradığımızı unutmayın. Yolluktan gelip nasıl ayakta kaldığımızı unutmayın. Şiddete maruz kalan kardeşlerimizi unutmayın. Ben unutmadım, unutmayacağım.

"YETİM MAĞLUBİYETİ HAKSIZ BIRAKMADIM"

Tek kişi kalsam da bu mücadelen "Vaz geçmeyeceğim" dedim. Ben bu bedeli ödemeye razıyım. Yetim mağlubiyeti haksız bırakmadım. Başarısızlığı ben aldım, başarıyı siz yakalayın. Bugünden sonra bu evi siz koruyacaksınız, siz ayakta tutacaksınız. Yolunuz, bahtınız açık olsun, Allahaısmarladık.



ADAYLAR AKŞENER'İ UĞURLAMAYA ÇIKMADI



Akşener konuşması bittikten sonra salondan ayrıldı. Adaylar Akşener'i uğurlamaya çıkmadı.