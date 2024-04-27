İYİ Parti’nin Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kimdir?

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İYİ Parti’nin Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kimdir?
İYİ Parti’nin Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya kullanıcılarının merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Müsavat Dervişoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Müsavat Dervişoğlu, Türk siyasetçi ve İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanıdır.

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İşte Dervişoğlu’nun hayatı ve kariyeri dikkat çeken bilgiler…

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MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Doğum Tarihi ve Yeri: 1960 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Ordu Fatsalıdır.

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• Eğitim Hayatı: İlkokul ve ortaokulu Fatsa’da okudu. Lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun’da tamamladı. 1978’de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kaydoldu. Aynı dönemde ülkücü öğrenci hareketlerinde yer aldı. Ancak 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrası zorunlu olarak öğrenimine ara verdi.

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• Üniversite Eğitimi: Daha sonra öğrenci affından yararlanarak eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

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SİYASİ KARİYERİ:

MHP’nin birçok kademesinde ve gençlik organizasyonlarında önemli görevler üstlendi.

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Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği Başkanlığı, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları Derneği Genel Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

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MHP İzmir İl Başkanlığı (2000-2011).

MHP İzmir belediye başkanı adayı (2009 Yerel Seçimleri).

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MHP Genel Başkanlığına aday oldu (2012), ancak kazanamadı.

İYİ Parti’ye geçti (2017).

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İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı (2018-2019).

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27. dönem İzmir milletvekili ve Grup başkanvekili olarak görev yaptı.

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