İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı atasözünün anlamı nedir?

İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İyiliğe karşı iyiliği herkes yapabilirken önemli olan kötülüğe karşı iyilik yapabilmek önemlidir.

İyiliğe karşı iyilik etmek pek önemli bir şey değildir. Bunu herkes yapabilecekken herkesin yapamadığı şey, kötülüğe karşı iyilik etmektir. Bunu yapabilen kişi ancak olgun ve erdemli kişidir.

İYİLİĞE İYİLİK HER KİŞİNİN KARI, KÖTÜLÜĞE İYİLİK ER KİŞİNİN KARI ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen düşünce kaldıramayanı o düşünce kaldır ki 'iyi biri oldum' diyesin, iyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı."