İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı atasözünün anlamı nedir?
İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İyiliğe karşı iyiliği herkes yapabilirken önemli olan kötülüğe karşı iyilik yapabilmek önemlidir.

İyiliğe karşı iyilik etmek pek önemli bir şey değildir. Bunu herkes yapabilecekken herkesin yapamadığı şey, kötülüğe karşı iyilik etmektir. Bunu yapabilen kişi ancak olgun ve erdemli kişidir.

İYİLİĞE İYİLİK HER KİŞİNİN KARI, KÖTÜLÜĞE İYİLİK ER KİŞİNİN KARI ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen düşünce kaldıramayanı o düşünce kaldır ki 'iyi biri oldum' diyesin, iyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı."

Son Haberler
Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada sürücüsü yola fırladı Gündem
Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada sürücüsü yola fırladı
Laf dalaşı silahlı çatışmaya dönüştü. 2 yaralı Yerel Haberler
Laf dalaşı silahlı çatışmaya dönüştü. 2 yaralı
Mardin'de anne ve 2 çocuğu 6'nci kattan aşağı düştü Gündem
Mardin'de anne ve 2 çocuğu 6'nci kattan aşağı düştü
Şehir içi yolcu minibüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı Yerel Haberler
Şehir içi yolcu minibüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı
Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı Magazin
Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı
2 adet kalaşnikof ele geçirildi Yerel Haberler
2 adet kalaşnikof ele geçirildi
Kastamonu’da 3 katlı ev küle döndü Gündem
Kastamonu’da 3 katlı ev küle döndü