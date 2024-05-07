Şırnak’ta asayiş ve terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İHA
Şırnak’ta asayiş ve terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Şırnak’ta yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 kişiye adli işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarına yönelik son bir haftada Şırnak ve Habur Sınır Kapısı’nda gerçekleştirdikleri operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi.

Operasyon sonucunda 10,61 gram eroin, 3,68 gram metamfetamin, 3 bin 190 paket kaçak sigara, 250 adet kaçak puro, 34 adet elektronik sigara, 46 adet emtia, 16 kilo kaçak çay ve 10 şişe kaçak içki bulundu.

Ayrıca, bu operasyonlarda toplam 50 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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