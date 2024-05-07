Cengiz Ünder yolcu

Kaynak: Akşam
Cengiz Ünder yolcu
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun kısa süre içinde sarı lacivertlilerden ayrılacağı ve yeni sezonda olmayacağı öğrenildi. İşte Cengiz'in yeni adresi ve sözleşme detayları....

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için Kanarya'da işler istediği gibi gitmiyor. Sarı-lacivertli ekibin büyük bir yatırım yaptığı ancak bir türlü istenen seviyeye çıkamayan yıldız orta saha oyuncusunun burada kariyeri kısa sürdü..

Cengiz eski kulübüne geri dönmeye hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umutları oldukça azalan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için kadro planlamasına başladı.

Sarı-lacivertli ekipte bu doğrultuda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma, sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı Paulo Dybala yerine yeniden Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti..

İtalyan devinin Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin detayları da haberde yer aldı. Başkent ekibinin, Fenerbahçe'ye Cengiz için 3 milyon euro karşılığında bir sezon kiralama ve ardından 9 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul ettiği ve yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşeceği kaydedildi. Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta toplam 1275 dakika süre bulabildi. 27 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 9 gol ve 3 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

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