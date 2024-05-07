Son dakika... Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi

Düzenleme: Kaynak: T24
Son dakika... Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi
Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Duruşma tarihi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Ankara Başsavcılığı, 30 Aralık 2022’de Ankara Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturmasını 2 yıl 4 ayın ardından 29 Nisan’da tamamlamış, Başsavcılık, ''tasarlayarak öldürme'' suçundan 22 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.

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KİMLER YARGILANIYOR?

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında tetikçi Eray Özyağcı’nın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü ve Yardımcısı Emre Yüksel, Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP'li avukat Serdar Öktem, MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak ile cinayet büro komiseri M.E.A. da yer alıyor.

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BAHÇELİ, "YARGILAMA SÜRECİ DERHAL BAŞLATILMALIDIR" DEMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Sinan Ateş davasında yargılama sürecinin bir an önce başlaması gerektiğini belirterek, "Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Bahçeli, konuşmasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak beklentimiz şudur: Mezkur iddianame ilgili mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhâl başlatılmalıdır. Kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa mahkemeye sunmalıdır. Hatta şahit olarak dinlenmek isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. CHP’sinden İP’ine kadar malum partiler neyi biliyorsa acilen mahkemeye yetiştirmelidir. Abdestten şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. Çiğ süt içmeyenin karnı da ağrımaz. Bakalım hukuki süreç Ankara’da mı bitecek, yoksa Pensilvanya’ya mı dayanacak, hodri meydan, hep beraber göreceğiz. Bilinmesini özellikle isterim ki, ellerinde binlerce Ülkücü şehidimizin kanı olanların feriştahı gelse biz de yaprak dahi kımıldamaz, kımıldamayacaktır. MHP ve Cumhur İttifakı şer sahiplerine müsaade etmeyecek sonuna kadar direnecektir."

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından hemen sonra iddianamenin kabul edilmesi dikkat çekti.

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