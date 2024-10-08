İzlenme rekoru kıran diziler belli oldu! En çok onlar izleniyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzlenme rekoru kıran diziler belli oldu! En çok onlar izleniyor

Türkiye'de hafta boyunca izleyiciyle buluşan ve en çok izlenme rekoru kıran yerli diziler belli oldu.

Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 izlenme rekor listesine ve TİAK verilerine göre haftanın (30 Eylül-6 Ekim 2024) en çok izlenen yerli dizleri şöyle:

10 - Leyla: Hayat...Aşk...Adalet (S01 - B04) - 4,98

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9 - Siyah Kalp (S01 - B04) - 5,43

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8 - Kuruluş Osman (S06 - B166) - 5,47

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7 - Bir Gece Masalı (S01 - B05) - 5,68

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6 - Bahar (S02 - B19) - 6,66

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5 - Kızıl Goncalar (S02 - B21) - 6,92

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4 - Teşkilat (S05 - B147) - 7,18

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3 - Deha (S01 - B03) - 7,45

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2 - Gönül Dağı (S05 - B148) - 8,06

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1 - Kızılcık Şerbeti (S03 - B70) - 9,07

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