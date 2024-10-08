İzlenme rekoru kıran diziler belli oldu! En çok onlar izleniyor

Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 izlenme rekor listesine ve TİAK verilerine göre haftanın (30 Eylül-6 Ekim 2024) en çok izlenen yerli dizleri şöyle:

10 - Leyla: Hayat...Aşk...Adalet (S01 - B04) - 4,98

9 - Siyah Kalp (S01 - B04) - 5,43

8 - Kuruluş Osman (S06 - B166) - 5,47

7 - Bir Gece Masalı (S01 - B05) - 5,68

6 - Bahar (S02 - B19) - 6,66

5 - Kızıl Goncalar (S02 - B21) - 6,92

4 - Teşkilat (S05 - B147) - 7,18

3 - Deha (S01 - B03) - 7,45

2 - Gönül Dağı (S05 - B148) - 8,06

1 - Kızılcık Şerbeti (S03 - B70) - 9,07