İzlenme rekoru kıran diziler belli oldu! En çok onlar izleniyor

Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 izlenme rekor listesine ve TİAK verilerine göre haftanın (30 Eylül-6 Ekim 2024) en çok izlenen yerli dizleri şöyle:
10 - Leyla: Hayat...Aşk...Adalet (S01 - B04) - 4,98
9 - Siyah Kalp (S01 - B04) - 5,43
8 - Kuruluş Osman (S06 - B166) - 5,47
7 - Bir Gece Masalı (S01 - B05) - 5,68
6 - Bahar (S02 - B19) - 6,66
5 - Kızıl Goncalar (S02 - B21) - 6,92
4 - Teşkilat (S05 - B147) - 7,18
3 - Deha (S01 - B03) - 7,45
2 - Gönül Dağı (S05 - B148) - 8,06
1 - Kızılcık Şerbeti (S03 - B70) - 9,07