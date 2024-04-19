İzmir açıklarında kaçak göçmen operasyonu

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan askeri unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik botta bulunan 1'i çocuk 38 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, 17 Nisan saat 02.10'da, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisini aldı.
Bölgeye harekete geçen ekipler tarafından, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 1'i çocuk 38 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresine götürülecek