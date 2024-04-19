İzmir açıklarında kaçak göçmen operasyonu

Kaynak: DHA
İzmir açıklarında kaçak göçmen operasyonu
İzmir’in Karaburun açıkların lastik bot içerisinde tespit edilen kaçak göçmenlere operasyon yapıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan askeri unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik botta bulunan 1'i çocuk 38 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, 17 Nisan saat 02.10'da, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisini aldı.

Bölgeye harekete geçen ekipler tarafından, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 1'i çocuk 38 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresine götürülecek

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