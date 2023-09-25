İzmir Adliyesi önündeki silahlı çatışmanın tam hali ortaya çıktı

İzmir Adliyesi yakınındaki lokantada, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Çatışma çevrede bulunan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İzmir Adliyesi önündeki silahlı çatışmanın tam hali ortaya çıktı

Editör: İsa Karaarslan

2020 yılında 2 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 11 sanıklı davanın tarafları, duruşmanın ardından Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınında bulunan döner lokantasında karşı karşıya geldi.

Çıkan uzun namlulu silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

ÇATIŞMANIN TAM HALİ KAYDEDİLDİ

Meydana gelen silahlı çatışmanın ardından olaya dair tam video ortaya çıktı.

1 kişinin yaşamını yitirip 5 kişinin yaralandığı kaleşnikoflu çatışma çevrede bulunan vatandaş tarafından an be an kaydedildi.

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