İzmir Adliyesi önünde Kalaşnikof'lu saldırı

İzmir Adliyesi'nde görülen bir davanın çıkışında taraflar arasında çatışma yaşandı. Polis ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi ile yatışan çatışmada taraflar gözaltına alındı.

İzmir Adliyesi önünde Kalaşnikof'lu saldırı

Oda TV'den alınan habere göre, İzmir Adliyesi'nde görülen bir davanın çıkışında taraflar arasında çatışma yaşandı.

C Blok karşısında 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıkan taraflar, Kalaşnikof marka uzun namlulu silahlarla birbirleri ile çatıştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar korkuyla bölgeden kaçmaya başladı.

Emniyet ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede durulan çatışmada ölü ve yaralı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Ekiplerin çatışmayı durdurarak, tarafların gözaltına alındığı bilgisi geldi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Edinilen bilgilere göre ortaya çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

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