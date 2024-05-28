İzmir Aliağa Limanı'nda kaçak akaryakıt operasyonu: 40 ton ele geçirildi

Kaynak: İHA
İzmir Aliağa Limanı'nda kaçak akaryakıt operasyonu: 40 ton ele geçirildi

İzmir Aliağa Limanı'na gelen bir kuru yük gemisine yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, denizlerde kaçakçılığı önlemeye yönelik operasyonlar kapsamında harekete geçti. Ekiplerin yaptığı risk analizi sonucunda, İzmir Aliağa Limanı'na yanaşan bir kuru yük gemisi şüpheli bulundu ve ölçüm sistemine yönlendirildi.

Yapılan ölçüm sonucunda gemide beyan edilenden farklı olarak 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Olayla ilgili olarak Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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