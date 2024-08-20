İzmir Bayraklı'da taksiden uyuşturucu çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir Bayraklı'da taksiden uyuşturucu çıktı

İzmir Bayraklı'da hafif ticari araçtan uyuşturucu çıktı 5 gözaltı gerçekleşti.

Taksiden uyuşturucu çıktı! Gözaltılar geldi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir hafif ticari araçta 24 kilogram esrar bulundu.

Olayla ilgili yaşları 15 ile 19 arasında değişen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, sabah saatlerinde 2109 Sokak'ta, 34 FBV 077 plakalı motosiklet üzerinde bulunan B.A. (19) ve M.S. (19) ile onlara eşlik eden 35 AAD 596 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Hafif ticari araçta bulunan P.A. (15), A.G. (19) ve H.B. (17) ile birlikte, motosikletteki B.A. ve M.S. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, streç filme sarılmış 20 ayrı paket halinde toplam 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Küçük yaşta olan 2 şüpheli, Bayraklı Çocuk Büro Amirliği'ne, diğer 3 şüpheli ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

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