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İzmir Buca’da icradan satılık daire

T.C. İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından İzmir Buca'da 3+1 daire mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 12:37
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İzmir Buca’da icradan satılık daire

İzmir Buca’da icradan satılık daire
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İzmir İl, Buca İlçe, KIZILÇULLU Mahalle/Köy, 430 Ada, 86 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu kaydında taşınmazın cinsi ARSA olarak belirtilmiş ise de taşınmaz üzerinde kat irtifakına konu 4 KATLI betonarme yapının bulunduğu belirlenmiştir. Tapu kaydı Eklenti Bilgileri hanesinde 3 NO LU KÖMÜRLÜK eklenti bilgisi yer almaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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