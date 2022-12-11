İzmir Buca’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İzmir İl, Buca İlçe, KIZILÇULLU Mahalle/Köy, 430 Ada, 86 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu kaydında taşınmazın cinsi ARSA olarak belirtilmiş ise de taşınmaz üzerinde kat irtifakına konu 4 KATLI betonarme yapının bulunduğu belirlenmiştir. Tapu kaydı Eklenti Bilgileri hanesinde 3 NO LU KÖMÜRLÜK eklenti bilgisi yer almaktadır.

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