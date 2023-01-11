İzmir Çiğli SYDV 5 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir Çiğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde proje eğiticisi ve proje koordinatörü olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Adli sicil kaydı bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6- 4 yıllık üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen- edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak,

7- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından (2021 ve 2022 yıllarına ait) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

8- Çiğli ilçesini sosyokültürel açıdan bilmesi gerekliliğinden başvuru tarihi itibariyle son 6 aydır Çiğli ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak,

DİĞER HUSUSLAR

1- Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (tecilli olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak anlamına gelmemektedir),

2- En az B sınıfı ehliyeti olmak tercih sebebidir.

3- Proje eğiticisi ünvanı ile başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adaylar arasından sözlü sınava çağrılacak adaylar, en yüksek KPSS P3 puanından başlamak üzere alt puana doğru sıralanarak alınacak olan personel sayısının 5 (beş) katı aday belirlenecektir.,

4-5. sıradaki adayların puanının eşit olması halinde virgülden sonraki puan değeri yüksek olan aday; virgülden sonraki puanların eşit olması halinde ise eşit olan başvurular içerisinden sosyal projelerde tecrübesi olan aday sözlü sınava çağrılacaktır.

5-Aday Vakfımız kapsamında açılan ilanlardaki ünvanlar içerisinden yalnızca başvurabilecek olup diğer ilanlara başvurması halinde bir başvurusunun değerlendirileceğini kabul etmiş sayılacaktır.

6-Sözlü sınavda proje kapsamında sosyal projelerde tecrübe edinmiş kişiler öncelikli olarak değerlendirilecektir.

7-Başvurular Çiğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna elden teslim edilecektir. 13.01.2023 tarihinde saat 17.30'den sonra teslim edilen evraklar veya evraklardan herhangi bir tanesinin eksik olduğu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8-Personel alımına ilişkin tüm duyurular, T.C. Çiğli Kaymakamlığı internet sitesi (www.cigli.gov.tr) adresinden yapılacaktır. Başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

9-Vakıf Başkanlığı, yapılacak olan değerlendirme neticesinde personel alma, almama, alımın ertelenmesine karar vermede yetkilidir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikamet adresi ve iletişim bilgileri yazılı olarak dilekçede yer alacaktır),

2-Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı (bir örneği Vakıf tarafından onaylanarak aslı geri verilecektir) veya noter tasdikli sureti ya da E-Devlet üzerinden alınan barkodlu mezuniyet belgesi,

3- Önlü arkalı nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- Adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),

5- Çiğli ilçe sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ettiğine dair Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),

6- Varsa sürücü belgesi fotokopisi,

7- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf ya da ilişiği olmadığını gösterir belgesinin aslı veya E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge,

8- Aile hekimi raporu,

9- Varsa iş deneyim belgeleri.