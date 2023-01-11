İzmir İzdoğa 76 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzdoğa, bünyesinde çağrı operatörü, hemşire, vasıfsız işçi, inşaat boyacısı, su ve kanal işçisi, ağır vasıta şoförü, büro personeli, engelli temizlik personeli ve temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 76 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.
ÇAĞRI OPERATÖRÜ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan
Adli sicil kaydı bulunmayan
En az lise mezunu olan
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş (CV)
HEMŞİRE KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan
Adli sicil kaydı bulunmayan
İlgili bölümden mezun olan
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş (CV)
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