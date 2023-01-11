İzmir İzdoğa 76 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzdoğa, bünyesinde çağrı operatörü, hemşire, vasıfsız işçi, inşaat boyacısı, su ve kanal işçisi, ağır vasıta şoförü, büro personeli, engelli temizlik personeli ve temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 76 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

ÇAĞRI OPERATÖRÜ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan

Adli sicil kaydı bulunmayan

En az lise mezunu olan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş (CV)

HEMŞİRE KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan

Adli sicil kaydı bulunmayan

İlgili bölümden mezun olan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş (CV)