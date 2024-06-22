İzmir Konak'ta iki kadın cinayeti

Aynı zamanda, R.K. ayrı yaşadığı eşi Fatma K'yı silahla başından vurarak hayatına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Duatepe Mahallesi'nde gerçekleşen ilk olayda, Gülsüm M. boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından bıçaklandı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Gülsüm M. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı S.M. ise olay yerinden kaçtı.

Aynı gün, başka bir olayda ise R.K., ayrı yaşadığı eşi Fatma K'yı başından silahla vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma K. da yaşamını yitirdi. Kaçan zanlı R.K.'yı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Başkan Mutlu, "Bir acımız dinmeden diğerine uyandığımız günler yaşıyoruz. Son bir haftada aldığımız kahreden haberlerle kadın cinayetlerinin vardığı kara tabloyu bir kez daha gördük. Bu kez ilçemiz Konak’ta Gülsüm ve Fatma adlı kız kardeşlerimiz erkek şiddeti nedeniyle hayatlarını kaybetti. Üstelik 'eş' dedikleri en yakınları tarafından… Hayatlarının baharında yaşamdan koparılan kız kardeşlerimizin acısı ve öfkesini de heybemize koyuyoruz. Artık yeter! Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için bir kez daha 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diye haykırıyoruz" dedi.