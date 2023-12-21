İzmir Körfezi'ne çamur aktı. Denizin rengi değişti

Kaynak: İHA
İzmir Körfezi'ne çamur aktı. Denizin rengi değişti
İzmir'de gece boyunca devam eden sağanak yağış, İzmir Körfezi’ni çamur rengine döndürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra İzmir'de dün gece saatlerinde başlayan yağmur, öğleye kadar sürdü. Yağan yağmurun ardından derelerden körfeze akan çamurlu su, İzmir Körfezi'nin rengini değiştirdi. Deniz kenarında vakit geçiren vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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KANALLARDAN KÖRFEZE ÖAMUR AKTI

Genellikle her yağıştan sonra körfezin bu renge dönüştüğüne şahit olduğunu söyleyen vatandaşlar, kanallarda bir temizlik yapılmasını istedi. Vatandaşlardan İbrahim Özkartal, "Geçtiğimiz taşkında deniz kendisini temizlemişti, bu görüntünün ana nedeni körfeze akan kanallardan gelen çamur olabilir. Bunların geldiği yerdeki kanallardan temizlenmesi lazım. Yağmurlu havalarda maalesef denizdeki çamur rengini her zaman görebiliyoruz" dedi.

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Altan Mutlu ise, "Sanırım yağmur sularının denize akmasından dolayı böyle bir görüntü oluştu. Bu konuda düzenli bir çalışma yapılması gerekli. Her yağışta bu durumu görebiliyoruz. Yağmurun denize aktığı tepelerde ağaçlandırma yapılsa belki bu durumun önüne geçilebilir" dedi.

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