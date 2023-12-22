Taksim’de aniden bastıran sağanak yağış ve rüzgar vatandaşları sırılsıklam etti

Kaynak: İHA
Taksim’de aniden bastıran sağanak yağış ve rüzgar vatandaşları sırılsıklam etti
Taksim’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yolda yürümekte dahi zorluk çeken vatandaşlar, ıslanmaktan kurtulamadı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de aniden bastıran sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunmaya çalışırken, sağanak yağışa hazırlıksız şekilde yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

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VATANDAŞ ÇAREYİ DÜKKAN VE BİNA ALTLARINDA BULDULAR

Islanmamak için farklı yöntemler kullanan bazı vatandaşlar kıyafetlerle kafalarını kapatırken, kimisi de çareyi dükkan ve bina altlarına sığınmakta buldu. Bazı vatandaşların şemsiyeleri ise rüzgarın şiddetine dayanamayarak kırıldı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

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