﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; İzmir Torbalı Personel bünyesinde özel güvenlik olmak üzere 48 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-TC vatandaşı olmak
2-18 yaşından büyük olmak
3- Kamu haklarından mahrum olmamak
4- Askerlikle ilişiği olmamak
5- Torbalıda ikamet ediyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Nüfus kayıt örneği
2- Kimlik fotokopisi
3- Adli sicil kaydı
4-Öğrenim durum belgesi (diploma
5-4 adet fotoğraf
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