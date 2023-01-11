﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; İzmir Torbalı Personel bünyesinde özel güvenlik olmak üzere 48 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-TC vatandaşı olmak

2-18 yaşından büyük olmak

3- Kamu haklarından mahrum olmamak

4- Askerlikle ilişiği olmamak

5- Torbalıda ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus kayıt örneği

2- Kimlik fotokopisi

3- Adli sicil kaydı

4-Öğrenim durum belgesi (diploma

5-4 adet fotoğraf