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İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak

İzmir Torbalı Personel bünyesinde özel güvenlik olarak istihdam etmek üzere 48 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 07:30
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İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 personel alacak

İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; İzmir Torbalı Personel bünyesinde özel güvenlik olmak üzere 48 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-TC vatandaşı olmak
2-18 yaşından büyük olmak
3- Kamu haklarından mahrum olmamak
4- Askerlikle ilişiği olmamak
5- Torbalıda ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Nüfus kayıt örneği
2- Kimlik fotokopisi
3- Adli sicil kaydı
4-Öğrenim durum belgesi (diploma
5-4 adet fotoğraf

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