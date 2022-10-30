İzmir Urla’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir İli, Urla İlçesi, İÇMELER Mahallesinde tapuda Malgaca mevkiinde arsa vasfıyla 380,05 m2 yüzölçümlü olarak kayıtlı 2823 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz olup, dosyadaki bilirkişi raporlarında "taşınmaz üzerinde 1 adet taşınabilir konteyner ile derme çatma baraka tarzında otopark amaçlı gölgeliklerin bulunduğu, konteynerin taşınabilir ve gölgeliklerinde ekonomik değeri olmadığından değerlendirmeye alınmadığı ve taşınmazın denize 450 metre, Urla kapalı pazaryerine 7 km. Urla merkeze 8 km. Mesafede olup, çevresinde müstakil yapılaşmalar ve siteler mevcuttur" denilen taşınmazdır.

Adresi : İzmir Urla İçmeler Mahallesi Malgaca mevkiinde 1074 ile 1076 sk. Arasında1074 sokaktan no;7, 1076 sokaktanno:14 olarak numarataj almıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.