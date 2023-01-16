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İzmir'de 3 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 23:54
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İzmir'de 3 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 3 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde saat 23.34'de 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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