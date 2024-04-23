İzmir’de 3 kişiyi öldüresiye döven 6 şüpheli adli kontrolle serbest

Kaynak: İHA
İzmir’de 3 kişiyi öldüresiye döven 6 şüpheli adli kontrolle serbest
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen ve demir sopalarla öldürülesiye darp edilen üç kişiye ilişkin olayda, altı şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, Bostanlı Mahallesi 2018. Sokak'ta geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, U.K. (23), O.S. (23) ve M.Y. (22) isimli kişiler, bir kafenin önünde oldukları sırada tanımadıkları bir grup tarafından demir sopalarla saldırıya uğradı.

Saldırının bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ve hastaneye kaldırılan U.K.'nin kafasından yaralandığı belirtildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, suçla ilişkilendirilen çocuklar E.Y., E.S., M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. dün yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından tüm şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, olayın Bornova ilçesinden gelen ve Bostanlı'da gezmek amacıyla bulunan üç kişinin bir grup tarafından darp edildiği belirtildi. Şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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