İzmir'de 4 ilçede 'tefeci' operasyonu. 7 gözaltı

İzmir'de polis ekipleri tarafından tefecilik yapan kişilere yönelik inceleme başlatıldı. İzmir'in Karşıyaka, Buca, Aliağa ve Ödemiş ilçelerinde ekonomik durumu kötü olan, acil nakit para arayışı içerisindeki vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırarak senet imzalatan, borcunu ödeyemeyenleri tehdit ettikleri tespit edilen şüpheli kişilere 15 ve 16 Ocak tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonlarda 7 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 11'i çeşitli isimler adına düzenlenmiş, 46 boş senet, ruhsatsız 1 tabanca, 13 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli mahkemece kontrol şartıyla olmak üzere toplam 7 kişi serbest bırakıldı.