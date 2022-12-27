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İzmir'de 50 adrese eş zamanlı zehir baskını

İzmir'in Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 50 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:05
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İzmir'de 50 adrese eş zamanlı zehir baskını: 37 gözaltı

İzmir'de 50 adrese eş zamanlı zehir baskını
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İzmir İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu çerçevede Ödemiş ve Tire Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisi ve polis helikopterinin de yer aldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda satışa hazır halde uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ile 6 tüfek ele geçirildi.

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Diğer yandan, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, olaylarla ilgili 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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