İzmir'de 83 gözaltı

İzmir'in Çiğli ilçesinde görev yapan polis ekipleri, bir ayda çeşitli suçlardan aranması olan şüphelileri kıskıvrak yakalarken, ilçede 67 narkotik olayında 83 şüpheli şahsı da gözaltına aldı.

KAYNAK: İHA
İzmir'de 83 gözaltı

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 1 - 30 Ekim tarihleri arasında suçluları yakalamaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulama ve denetlemelerde, çeşitli suçlardan aranması ve haklarında hapis cezası olan 63 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 51'i tutuklandı. Uygulamalarda, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 46 kişiye işlem uygulanırken, 18 adet tabanca, 8 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 39 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak ilçede 67 narkotik olayı gerçekleştirilirken, olaylarla ilgili yakalanan 83 şüpheliden 5'i tutuklandı. Yapılan çalışmalarda, 2 bin 848 sentetik ecza, 777 gram esrar, 97 gram metamfetamin, 2,33 gram kokain, bir miktar skunk ve ecstasy maddesi ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, 3 hırsızlık olayının şüphelisini suçüstü yakalarken, 14 hırsızlık olayını da çözüme kavuşturdu.

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