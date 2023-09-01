İzmir'de akılalmaz kaza. Damperi açık şekilde tünele giren kamyon ortalığı yıktı geçti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Bornova yönüne giden bir inşaat kamyonu ilçeden bulunan tünele damperi açık bir şekilde girdi. Tünelin tavanında bulunan ‘Değişken Mesaj İşareti’ DMİ levhasına çarpan damper, levhayı yerle bir edip, parçalarını yola savurdu. Yaşanan akılalmaz kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Kazanın ardından Karayolları ekipleri harekete geçti. Tünelde ulaşım bir süre tek şeritten devam etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından diğer şeritte ulaşıma açıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.