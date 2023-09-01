İzmir'de akılalmaz kaza. Damperi açık şekilde tünele giren kamyon ortalığı yıktı geçti

İzmir’de akılalmaz bir trafik kazası meydana geldi. Bir tır şoförünün damperi açık bir şekilde tünele girmesi sonrasında açık kalan damper DMİ levhasını yerle bir etti. Tünelde bulunan diğer sürücüler faciadan kıl payı kurtuldu.

KAYNAK: DHA
İzmir'de akılalmaz kaza. Damperi açık şekilde tünele giren kamyon ortalığı yıktı geçti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Bornova yönüne giden bir inşaat kamyonu ilçeden bulunan tünele damperi açık bir şekilde girdi. Tünelin tavanında bulunan ‘Değişken Mesaj İşareti’ DMİ levhasına çarpan damper, levhayı yerle bir edip, parçalarını yola savurdu. Yaşanan akılalmaz kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Kazanın ardından Karayolları ekipleri harekete geçti. Tünelde ulaşım bir süre tek şeritten devam etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından diğer şeritte ulaşıma açıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

damperi-acik-kalan-kamyon-dmi-levhasini-devirdi-2720-dhaphoto1.jpg

damperi-acik-kalan-kamyon-dmi-levhasini-devirdi-2720-dhaphoto3.jpg

damperi-acik-kalan-kamyon-dmi-levhasini-devirdi-2720-dhaphoto2.jpg

damperi-acik-kalan-kamyon-dmi-levhasini-devirdi-2720-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Bağırsak enfeksiyonu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Bağırsak enfeksiyonu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön Güncel
İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön
Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti Spor
Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti
İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın Spor
İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Yazın aylarında kirlenen suyun zararı ortaya çıktı Sağlık
Yazın aylarında kirlenen suyun zararı ortaya çıktı