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Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi

İzmir’de aynı saat içerisinde 2. defa trafik denetimine takılan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Yeni yıla 2 ceza ile giren sürücüye idari para cezası uygulanırken ehliyetine de el konuldu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 08:25
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İzmir'de alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi

Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi
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İHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda trafik denetimlerine takılan otomobil sürücüsü alkollü çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından sürücüye 4 bin 64 TL idari para cezası uygularken, ehliyetine de el konuldu. Dakikalar içerisinde tekrardan trafik denetimine takılan sürücü 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından uslanmayan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı. Yeni yıla 2 ceza yiyerek giren sürücü, “Yeni yıla 2. ceza ile girdik. Aynı saatler içerisinde üst üste 2 ceza yedik. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, polis ekipleri vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmesi sağlamak için havadan, karadan ve denizden 6 bin personel ile denetimlerini gerçekleştirdi.

 

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